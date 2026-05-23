A região Central terá tempo firme para domingo (24), caracterizado pela ausência de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade extrema. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Guarinos (31.1°C), Rianápolis (29.9°C) e São Luiz do Norte (29.9°C), enquanto as mínimas serão sentidas em Anápolis (17.2°C) e Campo Limpo de Goiás (17.3°C).\nA umidade média na região ficará em 69.21%, com destaque para Carmo do Rio Verde, que apresenta umidade de até 86.0% no período da noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.76%, e os maiores índices de até 15.0% são esperados em Barro Alto e Ouro Verde de Goiás.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 25.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%