A região Central apresentará uma grande chance de chuva amanhã, domingo (25), marcando o tempo na área. As cidades mais quentes esperadas são Pilar de Goiás, com máxima de 27.9°C, Ipiranga de Goiás, com 27.5°C, e Nova Glória, também com 27.5°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.3°C, e Damolândia, com 18.6°C.A umidade média na região é de 84.71%, com Ouro Verde de Goiás registrando a umidade mais alta, chegando a 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 43.31%, porém várias cidades possuem índices elevados. Barro Alto destaca-se com 85.0% de probabilidade, seguido por Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambos com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 27.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 22.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.