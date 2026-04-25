A região Central terá um tempo estável e com temperaturas amenas a quentes para domingo (26). As cidades mais quentes incluem Guarinos com 31.6°C, Rianápolis com 30.8°C e Pilar de Goiás com 30.7°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Anápolis, com 17.6°C, e Campo Limpo de Goiás, marcando 17.7°C.A umidade do tempo na região Central ficará em média em 62.27%, com Uruana registrando os maiores índices de 76.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.34%. As cidades com maiores chances de chuva, ainda que menores, são Barro Alto, Guarinos e Hidrolina, todas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.