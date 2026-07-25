A região Central terá um domingo (26) marcado pelo predomínio de sol e grande amplitude térmica, sem expectativa de mudanças severas no tempo. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas do dia em municípios como Guarinos, que pode atingir máxima de 34,5°C, além de São Luiz do Norte com 33,4°C e Barro Alto com 33,3°C. Por outro lado, o início do dia terá marcas mais amenas, sendo sentidas principalmente em Anápolis, onde a mínima prevista é de 16,8°C, e em Campo Limpo de Goiás, com 17,3°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em 48,19%, registrando as taxas mais elevadas em Carmo do Rio Verde e Uruana, onde o indicador alcança até 64,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média é de somente 6,37%, evidenciando a secura do dia. Barro Alto apresenta a maior probabilidade de precipitação do território, contudo ainda bastante tímida, fixada em apenas 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 33,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 32,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 32,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 30,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 32,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 34,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 32,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 33,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 32,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 31,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 32,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 33,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 33,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 32,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 32,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 33,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 32,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.