A região Central registrará um domingo (27) de calor intenso em diversas localidades, apresentando um aquecimento expressivo ao longo do dia. Entre os municípios que devem registrar os termômetros mais elevados estão Guarinos, com máxima de 38,5°C, Itapaci, com 37,8°C, e São Luiz do Norte, que deve atingir 37,7°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas devem ocorrer em Anápolis e Petrolina de Goiás, com marcas de 21,5°C e 21,8°C, respectivamente.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média na região ficará em 46,05%, com as maiores taxas concentradas em Taquaral de Goiás e Uruana, que atingem 56,0%, seguidas por Carmo do Rio Verde, com 55,0%. Já a probabilidade média de chuva é muito baixa, estimada em 2,66% para o território, embora localidades como Damolândia e Taquaral de Goiás se destaquem com as maiores chances do dia, registrando 15,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 37,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 34,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 36,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 38,5°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 36,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 37,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 36,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 36,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 35,7°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 37,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 37,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 37,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 36,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 36,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 37,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 36,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 37,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 35,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.