A região Central terá um tempo de grande chance de chuva para domingo (28). As temperaturas mais altas são esperadas em Santa Rita do Novo Destino, com máxima de 34.7°C, seguida por Barro Alto e Vila Propício, ambas com 34.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C, e Anápolis, com 19.4°C.A umidade média na região ficará em 72.56%, com Morro Agudo de Goiás e Uruana apresentando os maiores índices na noite, de 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.85%, mas cidades como Ceres, Ipiranga de Goiás e Nova Glória registram altas chances, com 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Barro Alto: máxima 34.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 32.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 33.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 32.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itapaci: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 33.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 33.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 32.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Rubiataba: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 32.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 32.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 34.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.