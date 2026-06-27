A região Central para domingo (28) terá um tempo quente. As cidades mais quentes incluem Guarinos com 32.0°C, Rianápolis com 31.0°C e Rialma com 30.7°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Jesúpolis com 15.5°C e Anápolis com 15.6°C.A umidade média na região Central ficará em 61.61%. Cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana apresentarão umidade de 82.0%, seguidas por Barro Alto com 78.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 9.03%, sendo que Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás mostram as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.