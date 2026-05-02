A região Central para domingo (3) terá altas temperaturas. Guarinos será a cidade mais quente, com máxima de 33.3°C, seguida por Barro Alto e São Luiz do Norte, ambas com 32.5°C. As temperaturas mínimas serão registradas em Anápolis, com 17.8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.1°C.\nA umidade do tempo na região terá uma média de 58.48%, com destaque para Uruana, onde a umidade pode alcançar 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.52%. Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentam 10.0% de probabilidade de chuva, os índices mais altos.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%\nBarro Alto: máxima 32.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%