A região Central terá grande chance de chuva para o tempo no domingo (30). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Jaraguá, Jesúpolis e São Francisco de Goiás, todas com 33.2°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 18.3°C, e Anápolis, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em torno de 71.08%. A probabilidade média de chuva é de 20.65%, porém, cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás apresentarão um tempo com 70.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 22.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Goianésia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Jesúpolis: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Pilar de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%São Francisco de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.