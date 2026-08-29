A região Central enfrentará uma jornada de calor intenso neste domingo (30). Os termômetros devem registrar índices elevados ao longo do dia, com a máxima alcançando 38,0°C em Guarinos, seguida por Barro Alto e Itapaci, que podem atingir até 37,3°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do período serão observadas em Anápolis e Carmo do Rio Verde, cujas mínimas devem recuar para 20,9°C.As condições de umidade no tempo regional devem apresentar média de 38,69%, com os maiores índices previstos para Carmo do Rio Verde e Uruana, onde a taxa chega a 54,0%. Já a probabilidade média de chuva para o domingo é de apenas 9,11%, sendo que os municípios com maior possibilidade de registrar precipitações, como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás, apresentam índice de apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 37,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 36,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 34,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 36,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 38,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 35,6°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 37,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 36,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 35,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 35,6°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 36,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 37,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 37,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 36,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 36,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 37,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 36,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 37,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 36,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.