A região Central terá como característica principal um tempo de temperaturas elevadas para o domingo (31). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 31.8°C, Barro Alto, com 31.2°C, e São Luiz do Norte, com 30.8°C. As temperaturas mais amenas serão em Anápolis, com mínima de 15.5°C, e Jesúpolis, com 15.8°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 63.69%, com Carmo do Rio Verde registrando os índices mais altos. A probabilidade de chuva será baixa, com média de 12.34% para a região. As cidades com maior probabilidade de chuva são Anápolis, Santa Rita do Novo Destino e Vila Propício, todas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 31.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 30.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 30.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 29.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 30.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.