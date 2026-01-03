A região Central terá grande chance de chuva para o tempo de domingo (4). As cidades mais quentes serão Ipiranga de Goiás e Nova Glória, ambas com máxima de 27.6°C, seguidas por Nova América, com 27.4°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.1°C, e Anápolis, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 87.15%, com Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás atingindo 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 67.42%, sendo que Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Ceres apresentam as maiores chances, com 75.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 21.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 23.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Ceres: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Damolândia: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goianésia: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itapaci: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Jaraguá: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Glória: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pilar de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Rianápolis: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Rubiataba: máxima 26.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Isabel: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.