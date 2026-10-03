A região Central deve registrar instabilidade e pancadas frequentes neste domingo (4), com as temperaturas máximas alcançando a média de 30,97°C. Entre as cidades com tardes mais quentes, destacam-se Guarinos, com máxima de 32,9°C, Itapaci, com 32,1°C, e Rianápolis, que atinge 31,9°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais ameno em municípios como Anápolis e Campo Limpo de Goiás, que apresentam as menores mínimas registradas, com 18,3°C e 18,5°C, respectivamente.A média regional da umidade relativa do ar fica em torno de 70,97%, com a probabilidade média de chuva alcançando 56,21%. Os maiores índices de umidade se concentram em Anápolis, que chega a 89,0%, seguida por Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas com 88,0%. No período noturno, a chance de precipitação atinge o patamar de 75,0% em diversas localidades, incluindo Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Barro Alto: máxima 31,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Ceres: máxima 30,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Damolândia: máxima 29,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Goianésia: máxima 31,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Guarinos: máxima 32,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Hidrolina: máxima 30,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Itapaci: máxima 32,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Jaraguá: máxima 31,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Jesúpolis: máxima 31,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Nova América: máxima 30,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Nova Glória: máxima 31,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Pilar de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Rialma: máxima 31,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Rianápolis: máxima 31,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Rubiataba: máxima 31,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Santa Isabel: máxima 31,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%São Luiz do Norte: máxima 31,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%São Patrício: máxima 31,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Uruana: máxima 31,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Vila Propício: máxima 30,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.