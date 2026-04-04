A região Central terá tempo quente para domingo (5), com as temperaturas máximas atingindo 31.3°C em Guarinos, seguida por São Luiz do Norte com 30.7°C e Itapaci com 30.6°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis com 19.3°C e Campo Limpo de Goiás com 19.4°C.A umidade média na região será de 67.76%, mas cidades como Anápolis e Goianésia terão umidade atingindo 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 17.18%, com maiores chances localizadas em Pilar de Goiás, Santa Isabel e São Luiz do Norte, onde a probabilidade pode chegar a 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Rialma: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.