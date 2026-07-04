A região Central terá tempo firme e sem previsão de chuva para domingo (5). As temperaturas serão elevadas, com as cidades mais quentes sendo Guarinos, alcançando 32.6°C, Barro Alto com 31.7°C, e São Luiz do Norte com 31.6°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Taquaral de Goiás, com 13.9°C, e Jesúpolis, com 14.1°C.A umidade média na região ficará em 51.37%. Cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Uruana podem registrar umidade de até 70%. A probabilidade de chuva é de 0% para todas as cidades, indicando um tempo completamente seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 31.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 30.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.