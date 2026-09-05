A região Central deve registrar, neste domingo (6), uma variação na cobertura de nuvens que favorece pancadas de água isoladas pelas cidades goianas, com temperatura máxima média de 31,2°C e mínima média de 21,05°C. Os picos de calor se concentram em Guarinos, onde a máxima atinge 33,1°C, Itapaci, com 32,4°C, e Rianápolis, com 32,3°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ao amanhecer estão previstas para Anápolis, com mínima de 18,7°C, e Campo Limpo de Goiás, que registra 19,0°C.O nível médio da umidade relativa do ar fica estimado em 65,95% na região, com os índices máximos previstos para Anápolis, que atinge 88,0%, e Campo Limpo de Goiás, com 86,0%. A probabilidade média de chuva na região é de 26,13%, sendo que Anápolis apresenta a maior possibilidade de precipitação com 65,0%, seguida por Barro Alto, que registra 55,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Barro Alto: máxima 32,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Ceres: máxima 31,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 29,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Goianésia: máxima 31,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Guarinos: máxima 33,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Hidrolina: máxima 30,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 32,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 31,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Jesúpolis: máxima 31,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Nova América: máxima 30,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 32,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 40,0%Pilar de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 32,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Rianápolis: máxima 32,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Rubiataba: máxima 31,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Santa Isabel: máxima 31,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%São Luiz do Norte: máxima 32,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 31,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Uruana: máxima 32,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Vila Propício: máxima 30,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.