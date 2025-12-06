A região Central terá grande chance de chuva amanhã, domingo (7). O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes serão Uruana, com máxima de 25.8°C, Ceres, com 25.6°C, e Rialma, também com 25.6°C. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 16.3°C, e Anápolis, com 17.8°C.A umidade média na região é de 89.45%, com cidades como Ceres, Ipiranga de Goiás e Nova Glória registrando umidade de 97.0%. A probabilidade de chuva é de 66.13%, e Anápolis, Barro Alto e Carmo do Rio Verde apresentam os maiores índices, com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 24.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 21.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 23.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Ceres: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Damolândia: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goianésia: máxima 24.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarinos: máxima 23.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 24.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Itapaci: máxima 24.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Jaraguá: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nova Glória: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 19.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pilar de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Rianápolis: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Rubiataba: máxima 24.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Santa Isabel: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 24.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 25.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Uruana: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Vila Propício: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.