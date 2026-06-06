A região Central apresenta um tempo com temperaturas amenas para domingo (7). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.5°C, Barro Alto, com 29.8°C, e Itapaci, também com 29.8°C. Já as cidades mais frias incluem Jesúpolis e São Francisco de Goiás, ambas com mínimas de 12.4°C.A umidade do tempo na região Central se manterá em patamares moderados, com média de 55.73%. Uruana terá a maior umidade, atingindo 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 5.81% para a região. Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.7°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 28.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 26.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 28.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 28.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 27.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 28.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 29.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 29.4°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 29.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 29.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 29.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 29.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.