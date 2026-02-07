A região Central apresenta grande chance de chuva para domingo (8). O tempo será marcado por temperaturas máximas, com destaque para Ouro Verde de Goiás e Pilar de Goiás, ambas com 27.6°C, e Itapaci, registrando 27.4°C. As temperaturas mínimas serão mais amenas em Campo Limpo de Goiás, com 17.5°C, e Anápolis, com 19.3°C.A umidade média na região será de 84.74%, com cidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.63%, mas algumas localidades como Ipiranga de Goiás, Nova Glória e Uruana terão 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Hidrolina: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Itapaci: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Jaraguá: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 27.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nova Glória: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Rialma: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Rubiataba: máxima 26.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Santa Isabel: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%São Patrício: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Uruana: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.