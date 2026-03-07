A região Central terá um tempo marcado por grande chance de chuva para domingo (8). As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 29.6°C, Barro Alto com 29.4°C e Itapaci também com 29.4°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínima de 18.8°C.A umidade média na região ficará em 81.76%, com cidades como Ceres, Ipiranga de Goiás e Itapaci atingindo até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 27.9%, mas algumas localidades terão chances bem mais elevadas, como Barro Alto (85.0%), Hidrolina (65.0%) e Ipiranga de Goiás (65.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.