A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira (1). As temperaturas máximas do tempo serão mais altas em Guarinos, alcançando 28.8°C, seguida por Ceres e Jaraguá, ambas com 28.3°C. As cidades mais frias serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínima de 17.7°C.A umidade média do tempo na região ficará em torno de 78.45%, com Ipiranga de Goiás, Itapaci e Jaraguá registrando os índices mais altos de 91.0%. A probabilidade de chuva é elevada em algumas localidades, com Carmo do Rio Verde e São Luiz do Norte apresentando 90.0% de chance, e Ceres com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Barro Alto: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Nova América: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Pilar de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Rubiataba: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Uruana: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Vila Propício: máxima 27.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.