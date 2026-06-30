A região Central terá tempo firme e sem previsão de chuva para a quarta-feira (1). A característica principal do tempo será a ausência de precipitação. As temperaturas máximas alcançarão 32.3°C em Guarinos, 31.0°C em Barro Alto e em São Luiz do Norte. As mínimas serão de 13.9°C em Carmo do Rio Verde e 14.3°C em Rialma.A umidade média na região ficará em 48.97%. Cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana registrarão os maiores índices de umidade, atingindo 68.0%, seguidas por Barro Alto com 66.0%. A probabilidade de chuva para o dia é de 0.0% em toda a região.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 30.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.