A região Central terá grande chance de chuva para a quarta-feira (10). As cidades mais quentes serão Ceres, Pilar de Goiás e Rialma, todas com 26.6°C. Já as mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.0°C, e Anápolis, com 18.4°C.A umidade média na região será de 87.77%, com Barro Alto, Guarinos e Hidrolina registrando os maiores índices, de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 28.31%, mas Rialma, Rianápolis e Santa Isabel apresentam as maiores probabilidades de tempo chuvoso, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 25.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 25.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.