A região Central para quarta-feira (10) terá como característica principal as altas temperaturas, com Guarinos registrando a máxima de 32.8°C, seguida por Barro Alto e São Luiz do Norte, ambas com 31.5°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Petrolina de Goiás, com mínima de 15.9°C, e Jesúpolis, com 16.0°C.A umidade média na região ficará em 55.16%. As cidades com os maiores índices de umidade são Barro Alto e Uruana, ambas com 73.0%, e Carmo do Rio Verde, com 72.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 10.16% para a região. Santa Rita do Novo Destino apresenta a maior probabilidade, com 20.0%, seguida por Anápolis e Barro Alto, ambas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.