A região Central terá grande chance de chuva para a quarta-feira (11). O tempo apresenta Guarinos como a cidade mais quente, com máxima de 26.8°C, seguida por Rianápolis (26.6°C) e São Luiz do Norte (26.5°C). As mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 18.6°C.A umidade do tempo na região registra índices elevados, com Carmo do Rio Verde, Ipiranga de Goiás e Morro Agudo de Goiás atingindo 94.0%. As probabilidades de chuva são consideráveis, destacando Barro Alto com 85.0%, Petrolina de Goiás com 80.0% e Santa Rita do Novo Destino também com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Barro Alto: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 24.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Goianésia: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Guarinos: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Pilar de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 26.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%São Luiz do Norte: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.