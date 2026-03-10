A região Central terá um tempo marcado por grande chance de chuva para a quarta-feira (11). As temperaturas máximas na região devem ser amenas, com Guarinos atingindo 30.2°C, seguida por Itapaci com 30.0°C e Rianápolis com 29.9°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 19.1°C.A umidade média regional será de 81.32%, com cidades como Ouro Verde de Goiás registrando umidade de 93.0% e Anápolis com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 38.15%, mas algumas cidades apresentam chances muito elevadas, com Anápolis e Ouro Verde de Goiás registrando 95.0% e Campo Limpo de Goiás com 90.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 30.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 29.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de 