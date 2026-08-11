A região Central contará com predomínio de sol e ausência de pancadas significativas nesta quarta-feira (12), apresentando tarde quente em diversos municípios. Entre as cidades com as maiores temperaturas do dia, destacam-se Guarinos, com máxima de 35,1°C, seguida por Itapaci e Uruana, ambas registrando 34,0°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia serão observadas em Carmo do Rio Verde, com mínima de 17,5°C, e Rialma, com 17,9°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 37,9%, com os maiores índices previstos para Carmo do Rio Verde e Uruana, que chegam a 53,0%, e Barro Alto, com 51,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 2,5%, sendo que os maiores índices de probabilidade de precipitação ficam restritos a 10,0% em municípios como Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Carmo do Rio Verde.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Barro Alto: máxima 33,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 31,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 33,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 35,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 34,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 33,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 32,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rubiataba: máxima 33,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 33,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 34,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.