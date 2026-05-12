A região Central terá tempo com altas temperaturas para a quarta-feira (13). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Guarinos, com 32.5°C, Barro Alto, com 31.9°C, e São Luiz do Norte, com 31.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Damolândia, com 17.3°C, e Ouro Verde de Goiás, com 17.6°C.A umidade média na região ficará em 63.16%, com a cidade de Uruana apresentando os maiores índices de umidade, alcançando 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 10.48%, sendo que Ceres, Morro Agudo de Goiás e Nova América terão as maiores chances, com 20.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.