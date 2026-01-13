A região Central terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (14). O tempo mais quente será registrado em Pilar de Goiás, com máxima de 32.1°C, Ipiranga de Goiás e Nova Glória, ambas com 31.7°C. Já o tempo mais ameno será em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.3°C, e Anápolis, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 74.39%. Cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás podem apresentar umidade de até 91.0%. Em relação às probabilidades de chuva, a média regional é de 49.76%, mas cidades como Jaraguá, Jesúpolis e Morro Agudo de Goiás têm alta probabilidade de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 31.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 31.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Goianésia: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Hidrolina: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova América: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Pilar de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Rialma: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Rianápolis: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Rubiataba: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%São Patrício: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Uruana: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Vila Propício: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.