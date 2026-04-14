A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira (15). Para o tempo amanhã, as cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.7°C, São Luiz do Norte, com 30.0°C, e Itapaci, com 29.9°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 17.9°C.A umidade média na região será de 70.1%, com Campo Limpo de Goiás, Jesúpolis e Ouro Verde de Goiás apresentando os maiores índices de umidade, em torno de 83.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 21.53%. No entanto, cidades como Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás registram os maiores índices de probabilidade de chuva, com 65.0%, seguidas por Nova América, com 55.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 27.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 29.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Rubiataba: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.