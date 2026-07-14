A região Central amanhece sob sol e baixas chances de chuva nesta quarta-feira (15), apresentando marcas térmicas médias de 17,89°C nas primeiras horas do dia e alcançando 31,01°C no período da tarde. O calor se intensifica em Guarinos, que deve atingir a máxima de 33,5°C, seguida por São Luiz do Norte com 32,2°C e Itapaci com 32,1°C. Na contramão, as menores temperaturas da região serão registradas em Anápolis, com mínima de 15,5°C, e em Damolândia, onde os termômetros marcam 15,6°C.Em relação aos índices de umidade, a média geral para a região é de 52,89%, tendo Carmo do Rio Verde como o município mais úmido, registrando até 72,0%, seguido de perto por Uruana, com 71,0%. A probabilidade média de chuva para a área central é bastante baixa, estimada em apenas 2,66%, sendo que as maiores taxas, ainda assim discretas, chegam a apenas 10,0% em cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Morro Agudo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,5°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 31,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 31,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 29,0°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 31,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 33,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 30,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 31,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 30,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 31,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 31,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 32,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 32,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 31,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Isabel: máxima 31,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 32,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 31,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 32,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 30,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.