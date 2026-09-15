A região Central terá uma quarta-feira (16) de calor intenso em diversas localidades, registrando média máxima de 34,66°C. Entre os municípios que devem apresentar as tardes mais aquecidas, Guarinos lidera os termômetros com máxima de 37,2°C, seguida de perto por Itapaci, com 36,3°C, e São Luiz do Norte, que alcança 36,1°C. Em contrapartida, os índices mais amenos no início do dia se concentram em Anápolis, com mínima de 19,2°C, e Campo Limpo de Goiás, onde a temperatura inicial atinge os 19,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período se estabelece em 51,15%, com os índices mais elevados esperados para Anápolis, com 66,0%, e Campo Limpo de Goiás, que registra 64,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é baixa, estimada em 8,63%, sendo que Vila Propício apresenta a maior possibilidade de precipitação, alcançando 30,0%, acompanhada por Goianésia com 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Ceres: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 32,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Guarinos: máxima 37,2°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Hidrolina: máxima 35,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Itapaci: máxima 36,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 34,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Nova América: máxima 34,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 35,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rialma: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 35,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Isabel: máxima 35,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São Luiz do Norte: máxima 36,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%São Patrício: máxima 35,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vila Propício: máxima 33,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.