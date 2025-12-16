A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira (17). As cidades mais quentes serão Pilar de Goiás com 29.5°C, Santa Rita do Novo Destino com 29.0°C e Barro Alto com 28.9°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C, e Anápolis, com 19.4°C.A umidade média na região será de 86.08%. Cidades como Guarinos, Hidrolina e Itapaci apresentarão as maiores umidades, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.45%, sendo mais alta em Barro Alto, Damolândia e Goianésia, todas com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão do tempo para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Barro Alto: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 27.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 28.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Hidrolina: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 27.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Rialma: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Rubiataba: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%São Patrício: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.