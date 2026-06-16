A região Central terá tempo com temperaturas elevadas para quarta-feira (17), sendo a principal característica as altas temperaturas observadas em algumas localidades. As cidades mais quentes incluem Guarinos, com 32.4°C, São Luiz do Norte, com 31.5°C, e Barro Alto, que alcança 31.4°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Anápolis, com 14.6°C, e Campo Limpo de Goiás, atingindo 15.2°C.A umidade média na região Central será de 62.0%, com Carmo do Rio Verde apresentando o maior índice de 76.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional fica em 19.11%. As maiores chances de tempo chuvoso são esperadas em Nova América, com 45.0%, e em Campo Limpo de Goiás e Goianésia, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 31.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 30.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 31.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 30.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 31.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.