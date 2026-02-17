A região Central apresenta grande chance de chuva para a quarta-feira (18). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 31.3°C, Itapaci, com 31.0°C, e São Luiz do Norte, também com 31.0°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 19.3°C.O tempo na região Central terá umidade média em torno de 72.44%. Cidades como Carmo do Rio Verde, Ceres e Jesúpolis podem registrar umidade de 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 29.03%, mas Hidrolina se destaca com 75.0% de chance de chuva. Campo Limpo de Goiás e Morro Agudo de Goiás também têm alta probabilidade, de 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 55.0%Guarinos: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Rianápolis: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Uruana: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Vila Propício: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.