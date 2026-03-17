A região Central, para a quarta-feira (18), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Guarinos com máxima de 28.7°C, Itapaci com 28.0°C e Pilar de Goiás com 27.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis com 18.6°C e Campo Limpo de Goiás com 18.7°C.A umidade média na região será de 84.87%, com Morro Agudo de Goiás alcançando 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.6%, mas algumas cidades como São Patrício (95.0%), Carmo do Rio Verde (90.0%) e Rialma (90.0%) apresentam índices significativamente maiores.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Ceres: máxima 27.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 25.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Vila Propício: máxima 26.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.