A região Central terá uma quarta-feira (19) marcada pela ausência de chuva significativa e predomínio de sol, apresentando termômetros elevados na maior parte do dia. O município mais quente será Guarinos, que deve alcançar máxima de 35,3°C, seguido de perto por Itapaci e São Luiz do Norte, ambos com previsão de máxima de 34,2°C. Por outro lado, as menores temperaturas previstas para o período devem ocorrer em Rialma e Taquaral de Goiás, onde os termômetros registram mínimas de 17,2°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 38,4%, sendo que Carmo do Rio Verde e Uruana se destacam com os maiores índices, alcançando 52,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 0,32%, com Guarinos registrando a maior possibilidade de precipitação, estimada em 10,0%, enquanto Damolândia e Petrolina de Goiás apresentam somente 5,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 34,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 33,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 31,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 33,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 35,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 34,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 32,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 33,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 34,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 34,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 34,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 34,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.