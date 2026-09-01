A região Central terá uma quarta-feira (2) de sol predominante e céu aberto, o que favorece a elevação rápida das temperaturas ao longo do dia. Entre os destaques da tarde, Guarinos deve registrar a máxima mais expressiva, chegando a 35,1°C, seguida de perto por Itapaci, com 34,3°C, e São Luiz do Norte, que alcança 34,1°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais ameno em alguns pontos, com mínima de 17,6°C esperada em Anápolis e 18,3°C em Campo Limpo de Goiás.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 60,24%, apresentando melhores índices no período noturno em Anápolis, que chega a 75,0%, e em Campo Limpo de Goiás, com 73,0%. Já a probabilidade média de chuva é baixa, estimada em apenas 9,84%, embora as chances de ocorrerem precipitações isoladas sejam um pouco maiores em Santa Rita do Novo Destino, com 35,0% de probabilidade, e em Santa Isabel, que tem taxa de 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 33,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 32,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 32,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Damolândia: máxima 29,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 33,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 35,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itapaci: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Jaraguá: máxima 32,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 31,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 33,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 33,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 32,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Luiz do Norte: máxima 34,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 32,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 32,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 31,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.