A região Central terá um tempo com altas temperaturas para quarta-feira (20). As máximas alcançarão 33.7°C em Guarinos, 32.7°C em Barro Alto e 32.7°C em Itapaci. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Anápolis, com 17.6°C, e Santa Rosa de Goiás, com 17.7°C.A umidade média na região será de 65.0%, com as cidades de Anápolis, Damolândia e Santa Rosa de Goiás apresentando os maiores índices, chegando a 84.0% e 83.0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 1.45%. A cidade de Ouro Verde de Goiás possui a maior probabilidade, com 30.0%, seguida por Damolândia com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 32.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 32.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 32.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 33.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 31.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 31.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 30.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 31.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 32.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 32.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 32.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 32.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 31.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.