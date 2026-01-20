A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira (21), indicando um tempo instável. As cidades mais quentes serão Santa Rita do Novo Destino, com máxima de 25.3°C, Nova América com 25.0°C e Uruana com 24.9°C. As menores temperaturas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com 16.9°C, e Anápolis, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 89.71%, podendo chegar a 95.0% em Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Ouro Verde de Goiás. A probabilidade média de chuva é de 70.81%, com cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentando chances de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 22.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Barro Alto: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 20.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 23.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Carmo do Rio Verde: máxima 24.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Ceres: máxima 24.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Damolândia: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarinos: máxima 22.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 23.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 23.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Jaraguá: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova América: máxima 25.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Nova Glória: máxima 24.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Petrolina de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 24.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Rianápolis: máxima 24.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Rubiataba: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Isabel: máxima 24.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 23.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 24.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Taquaral de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.