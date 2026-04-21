A região Central terá temperaturas elevadas para a quarta-feira (22). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 31.0°C, São Luiz do Norte, com 30.3°C, e Itapaci, registrando 30.2°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Anápolis, com 18.1°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.2°C.A umidade média na região será de 65.77%, com cidades como Carmo do Rio Verde, Rialma e Uruana alcançando índices de 78.0%. Em relação à precipitação, a probabilidade média de chuva é de 16.13%, sendo Goianésia, Pilar de Goiás e Rubiataba as cidades com maior chance, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.