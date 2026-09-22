A região Central passará por uma quarta-feira (23) de predomínio de sol e poucas nuvens, o que favorece marcas elevadas nos termômetros ao longo do dia. As máximas mais expressivas ocorrem em Guarinos, que deve atingir 33,5°C, seguida por Itapaci, com 32,7°C, e São Luiz do Norte, com 32,5°C. Em contrapartida, o amanhecer será mais ameno em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, cujas temperaturas mínimas caem para 18,8°C e 19,4°C, respectivamente.A umidade relativa média do ar na região se fixará em 58,89%, apresentando seus picos em Anápolis, com 74,0%, e Damolândia, que registra 73,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de 14,35%, embora locais como Santa Rosa de Goiás apresentem probabilidade de 55,0% e Petrolina de Goiás tenha 35,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 32,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 31,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 29,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 31,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 33,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 31,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 32,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 31,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jesúpolis: máxima 30,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Nova América: máxima 30,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 32,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 32,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 32,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 31,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Isabel: máxima 31,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 32,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 31,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 32,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vila Propício: máxima 30,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.