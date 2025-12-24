A região Central terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas para a quarta-feira (24). As cidades mais quentes incluem Ouro Verde de Goiás e Uruana, ambas com máxima de 30.6°C, e Taquaral de Goiás, que atinge 30.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Campo Limpo de Goiás, com mínima de 16.5°C, e Anápolis, com 18.1°C.A umidade do tempo na região se manterá em uma média de 74.98%, com Nova América e Rubiataba registrando os maiores índices, chegando a 90.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 16.77%, e as cidades com maior chance de chuva são Barro Alto, Jaraguá e Jesúpolis, todas com 40.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rubiataba: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.