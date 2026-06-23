A região Central terá um tempo de temperaturas amenas a mornas na quarta-feira (24). As temperaturas máximas alcançarão 31.7°C em Guarinos, 31.4°C em Barro Alto e 31.0°C em São Luiz do Norte. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Damolândia, com 15.0°C, e em Petrolina de Goiás, com 15.1°C.Em relação à umidade do tempo, a média na região ficará em 70.77%. Cidades como Anápolis poderão ter umidade atingindo 90.0%, enquanto Campo Limpo de Goiás e Damolândia registrarão 88.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 9.11% em média. No entanto, algumas localidades como Anápolis, Damolândia e Jesúpolis apresentam maiores probabilidades de chuva, com 35.0% para o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 24.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 25.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 28.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 27.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 29.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 29.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 29.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 29.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.