A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira, 25. As temperaturas máximas serão de 26.1°C em Itapaci, 25.8°C em Guarinos e 25.8°C em Rianápolis. As cidades mais frias serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínimas de 18.9°C.A umidade do tempo na região Central será elevada, com média de 90.98%, e cidades como Morro Agudo de Goiás registrarão 98.0%. A probabilidade de chuva é bastante significativa em diversos pontos, com Jaraguá apresentando 95.0%, seguida por Goianésia e Rianápolis, ambas com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Ceres: máxima 25.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 24.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 90.0%Guarinos: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jaraguá: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Pilar de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Rialma: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 24.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 85.0%São Francisco de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%São Luiz do Norte: máxima 25.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 25.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Vila Propício: máxima 24.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.