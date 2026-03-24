A região Central terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira, dia 25. As temperaturas mais altas são esperadas em Itapaci, com máxima de 26.5°C, Barro Alto com 26.2°C e Rianápolis com 26.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Anápolis, registrando mínima de 17.9°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.0°C.A umidade do tempo na região Central se manterá elevada, com média de 87.58%. As cidades de Damolândia, Guarinos e Jesúpolis destacam-se com umidade noturna de 96%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 59.11%. Os maiores índices de probabilidade de chuva são observados em Jaraguá e Jesúpolis, ambos com 95% de chance de tempo úmido, e Barro Alto, com 90%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 26.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Damolândia: máxima 24.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Goianésia: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Hidrolina: máxima 25.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Itapaci: máxima 26.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Jaraguá: máxima 26.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Jesúpolis: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 95.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Nova Glória: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Pilar de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Rialma: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Rianápolis: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Rubiataba: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Isabel: máxima 26.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%São Luiz do Norte: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São Patrício: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Uruana: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Vila Propício: máxima 25.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.