A região Central deve enfrentar um dia de calor intenso nesta quarta-feira (26), com a média das temperaturas máximas estimada em 34,91°C. Os picos de calor devem ocorrer em Guarinos, com máxima de 37,2°C, Itapaci, com 36,7°C, e Barro Alto, que deve registrar 36,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ao amanhecer serão registradas em Anápolis, com mínima de 17,9°C, e em Campo Limpo de Goiás, que terá mínima de 18,3°C.O tempo na região deve registrar umidade média de 39,5%, com os maiores índices concentrados em Anápolis, que chega a 64,0%, e em Campo Limpo de Goiás, com até 61,0% no período noturno. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, estimada em 7,74%, mas Anápolis se destaca com 35,0% de chance de precipitação à noite, seguida por Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas com 25,0% de probabilidade de chuva no mesmo período.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Barro Alto: máxima 36,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 35,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 32,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Goianésia: máxima 35,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 37,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 35,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 36,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 34,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 35,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 35,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 36,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 35,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 34,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.