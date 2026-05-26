A região Central terá um tempo marcado por suas temperaturas amanhã, quarta-feira (27), com variações significativas ao longo do dia. As cidades mais quentes serão Guarinos, que registrará máxima de 32.7°C, Rianápolis e São Luiz do Norte, ambas com 31.6°C. As mínimas do tempo serão sentidas em Anápolis, com 16.3°C, e Campo Limpo de Goiás, com 16.9°C.A umidade média na região será de 60.35%, com cidades como Carmo do Rio Verde e Uruana apresentando os maiores índices, de 80.0%, seguidas por Barro Alto, com 78.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 8.95%, sendo as maiores chances, de 10.0%, observadas em Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.