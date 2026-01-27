A região Central terá grande chance de chuva na quarta-feira (28), sendo a principal característica do tempo para esta data. As temperaturas máximas na região alcançarão 30.6°C em Santa Rita do Novo Destino, 30.2°C em Barro Alto e 29.9°C em Vila Propício. Já as mínimas devem ser mais amenas, com Campo Limpo de Goiás registrando 17.1°C e Anápolis com 18.7°C.A umidade do tempo na região Central apresentará uma média de 76.26%, com cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás atingindo 90.0% de umidade durante a noite. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 33.79%, mas Ouro Verde de Goiás destaca-se com 75.0%, seguida por Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 70.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.