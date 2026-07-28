A região Central deve registrar uma quarta-feira (29) marcada pelo predomínio de sol e calor, sem indicativos de instabilidades significativas. Os termômetros sobem rapidamente e registram as máximas mais altas em Guarinos, que atinge 35,0°C, Barro Alto, com 34,4°C, e Itapaci, com máxima de 34,3°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas nas primeiras horas do dia ocorrem em Jesúpolis e Taquaral de Goiás, onde as mínimas chegam a 16,9°C.A umidade relativa do ar na região deve se manter em uma média de 40,32%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Uruana, com 56,0%, Carmo do Rio Verde, com 55,0%, e Rialma, com 54,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o índice geral estimado é de apenas 7,5%, sendo que a maior probabilidade de precipitação no território não ultrapassa 10,0%, marca prevista para municípios como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 34,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 33,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 33,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 35,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 32,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 34,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaraguá: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 32,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 32,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 33,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 34,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 33,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 34,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 33,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 34,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 32,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.